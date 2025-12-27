Obituário: 39 funerais no DF e Entorno neste sábado; veja lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (27/12):

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Campo da Esperança



Bárbara Miranda Coelho Lopes, 44 anos



Isaura Maria Ferreira Varela Mateus, 90 anos



Jesuína Varandas Ferreira, 84 anos



Joaquina Fonseca Moura, 96 anos



Luzia Ximenes de Melo Redusino, 81 anos



Luzimar Rodrigues Medeiros, 78 anos



Maria Abadia Germano Lopes, 87 anos



Maria Zuleide Martins Moura, 77 anos



Mauro Francolin, 94 anos



Meyr Riscado Vaz, 84 anos



Naiza Coelho Serra, 72 anos



Nélio Miguel Lopes Quaresma, 83 anos



Valmir Nogueira, 83 anos

Taguatinga



Edson Nogueira da Silva, 85 anos



Emanuel Farias dos Santos, 62 anos



Francisco Edmundo Mesquita, 91 anos



Jonathan Gonzaga de Oliveira, 37 anos



José Bonfim Filho, 72 anos



Lucas Gaspar Rodrigues, 23 anos



Marlene Rodrigues de Sousa, 75 anos



Reinaldo Braz dos Santos, 73 anos



Sincler Carneiro da Silva, 36 anos



Tauany Gabriele Gomes Vieira Cabaral, 32 anos



Wendel Wilson Araújo dos Santos Silva, 31 anos

Gama



Arnaldo Pereira de Morais, 83 anos



Cícero José Bezerra, 51 anos



Dezuita Lopes de Oliveira da Silva, 59 anos



Gabriel Lima dos Santos, 29 anos



Rafael Costa Santos, 41 anos



Reinilda Barreira Alves, 98 anos

Planaltina



Delon Gomes Siqueira, 35 anos



Getúlio Vieira Lima, 65 anos

Brazlândia



João Pedro Amaral do Nascimento, 32 anos



Marilene Coelho Nogueira, 46 anos

Sobradinho



Adriele Mendes de Souza, menos de 1 ano



Antônio Edmilson Silva Lopes, 52 anos



Eliete da Silva Pereira, 84 anos



Geová dos Santos Silva, 60 anos

Jardim Metropolitano

