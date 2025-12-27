Obituário: 39 funerais no DF e Entorno neste sábado; veja lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (27/12):
Campo da Esperança
- Bárbara Miranda Coelho Lopes, 44 anos
- Isaura Maria Ferreira Varela Mateus, 90 anos
- Jesuína Varandas Ferreira, 84 anos
- Joaquina Fonseca Moura, 96 anos
- Luzia Ximenes de Melo Redusino, 81 anos
- Luzimar Rodrigues Medeiros, 78 anos
- Maria Abadia Germano Lopes, 87 anos
- Maria Zuleide Martins Moura, 77 anos
- Mauro Francolin, 94 anos
- Meyr Riscado Vaz, 84 anos
- Naiza Coelho Serra, 72 anos
- Nélio Miguel Lopes Quaresma, 83 anos
- Valmir Nogueira, 83 anos
Taguatinga
- Edson Nogueira da Silva, 85 anos
- Emanuel Farias dos Santos, 62 anos
- Francisco Edmundo Mesquita, 91 anos
- Jonathan Gonzaga de Oliveira, 37 anos
- José Bonfim Filho, 72 anos
- Lucas Gaspar Rodrigues, 23 anos
- Marlene Rodrigues de Sousa, 75 anos
- Reinaldo Braz dos Santos, 73 anos
- Sincler Carneiro da Silva, 36 anos
- Tauany Gabriele Gomes Vieira Cabaral, 32 anos
- Wendel Wilson Araújo dos Santos Silva, 31 anos
Gama
- Arnaldo Pereira de Morais, 83 anos
- Cícero José Bezerra, 51 anos
- Dezuita Lopes de Oliveira da Silva, 59 anos
- Gabriel Lima dos Santos, 29 anos
- Rafael Costa Santos, 41 anos
- Reinilda Barreira Alves, 98 anos
Planaltina
- Delon Gomes Siqueira, 35 anos
- Getúlio Vieira Lima, 65 anos
Brazlândia
- João Pedro Amaral do Nascimento, 32 anos
- Marilene Coelho Nogueira, 46 anos
Sobradinho
- Adriele Mendes de Souza, menos de 1 ano
- Antônio Edmilson Silva Lopes, 52 anos
- Eliete da Silva Pereira, 84 anos
- Geová dos Santos Silva, 60 anos
Jardim Metropolitano
- Raimundo Nelson Araújo, 68 anos
postado em 27/12/2025 17:09