Obituário: 39 funerais no DF e Entorno neste sábado; veja lista

Confira quais foram os sepultamentos e cremações em 27 de dezembro de 2025 nos cemitérios do Distrito Federal e de Valparaíso (GO)

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press)
Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados neste sábado (27/12):

Campo da Esperança

  • Bárbara Miranda Coelho Lopes, 44 anos
  • Isaura Maria Ferreira Varela Mateus, 90 anos
  • Jesuína Varandas Ferreira, 84 anos
  • Joaquina Fonseca Moura, 96 anos
  • Luzia Ximenes de Melo Redusino, 81 anos
  • Luzimar Rodrigues Medeiros, 78 anos
  • Maria Abadia Germano Lopes, 87 anos
  • Maria Zuleide Martins Moura, 77 anos
  • Mauro Francolin, 94 anos
  • Meyr Riscado Vaz, 84 anos
  • Naiza Coelho Serra, 72 anos
  • Nélio Miguel Lopes Quaresma, 83 anos
  • Valmir Nogueira, 83 anos

Taguatinga

  • Edson Nogueira da Silva, 85 anos
  • Emanuel Farias dos Santos, 62 anos
  • Francisco Edmundo Mesquita, 91 anos
  • Jonathan Gonzaga de Oliveira, 37 anos
  • José Bonfim Filho, 72 anos
  • Lucas Gaspar Rodrigues, 23 anos
  • Marlene Rodrigues de Sousa, 75 anos
  • Reinaldo Braz dos Santos, 73 anos
  • Sincler Carneiro da Silva, 36 anos
  • Tauany Gabriele Gomes Vieira Cabaral, 32 anos
  • Wendel Wilson Araújo dos Santos Silva, 31 anos

Gama

  • Arnaldo Pereira de Morais, 83 anos
  • Cícero José Bezerra, 51 anos
  • Dezuita Lopes de Oliveira da Silva, 59 anos
  • Gabriel Lima dos Santos, 29 anos
  • Rafael Costa Santos, 41 anos
  • Reinilda Barreira Alves, 98 anos

Planaltina

  • Delon Gomes Siqueira, 35 anos
  • Getúlio Vieira Lima, 65 anos

Brazlândia

  • João Pedro Amaral do Nascimento, 32 anos
  • Marilene Coelho Nogueira, 46 anos

Sobradinho

  • Adriele Mendes de Souza, menos de 1 ano
  • Antônio Edmilson Silva Lopes, 52 anos
  • Eliete da Silva Pereira, 84 anos
  • Geová dos Santos Silva, 60 anos

Jardim Metropolitano

  • Raimundo Nelson Araújo, 68 anos

