Dona de bar é executada a tiros em provável acerto de contas; veja vídeo

Vítima avistou os suspeitos e tentou correr para dentro de casa - (crédito: Redes sociais)

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) investiga o assassinato de uma mulher identificada como Evanisse Lopes da Silva, 41 anos. A vítima foi morta a tiros por dois homens na garagem de casa, no Conjunto 1HI, no Novo Gama (GO), no Entorno do DF (veja vídeo abaixo).

O crime ocorreu no dia do Natal, na quinta-feira (25/12), e foi registrado por câmeras de segurança. Evanisse era proprietária de um bar próximo de casa. No dia do crime, ela havia fechado o estabelecimento e seguiu para sua residência.

As primeiras imagens mostram Evanisse apoiada no portão. Ela parece perceber a aproximação de dois suspeitos e corre para a garagem. Os dois homens estão armados e a perseguem. Um deles, inclusive, segura uma lata de cerveja em uma das mãos.

Duas testemunhas, que estavam no portão da casa da vítima, presenciam a cena e fogem com medo. A motivação do crime é investigada pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH). As imagens das câmeras estão sendo analisadas pelos policiais para identificar os autores.