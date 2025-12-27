Colisão frontal em rodovia goiana deixa advogada e servidor mortos

A advogada Talita Lima de Moura e o servidor público Valdir David morreram no acidente - (crédito: Divulgação)

Um grave acidente de trânsito registrado na GO-147, na altura do km 118, resultou na morte de duas pessoas nesta sexta-feira (26/12). A colisão frontal envolveu um veículo Fiat Strada e um Ford Fiesta e mobilizou equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros do Goiás (CBMGO).

De acordo com as informações do CBMGO, três vítimas chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao hospital de Piracanjuba. O motorista do Fiesta, servidor público Valdir David, de 66 anos, não resistiu aos ferimentos. A motorista do Fiat Strada, a advogada Talita Lima de Moura, de 33 anos, morreu ainda no local do acidente, presa às ferragens.

Talita havia passado o Natal com familiares em Caldas Novas e retornava de viagem quando ocorreu a colisão. A morte da advogada gerou grande comoção na região. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Caldas Novas lamentou o falecimento e destacou a atuação ética, dedicada e comprometida da profissional junto à advocacia local.

“A atuação de Talita deixou um legado de profissionalismo, respeito e zelo institucional, sendo reconhecida por sua seriedade e pelo compromisso com a classe e com a sociedade”, afirmou a entidade, que também manifestou solidariedade a familiares, amigos e colegas.

O velório da advogada ocorreu em Goiânia, no Cemitério Parque Memorial, às 9h deste sábado (27/12).

A segunda vítima fatal do acidente foi o servidor público Valdir David, de 66 anos. A Prefeitura Municipal de Piracanjuba divulgou nota de pesar lamentando a morte e se solidarizando com os familiares e amigos. “Rogamos a Deus que conforte cada coração e traga paz àqueles que sofrem com sua partida”, diz o comunicado.

Nos comentários da publicação oficial, moradores e colegas lamentaram a perda. “Meu grande amigo, meu compadre. Foi uma honra dividir muitos planos e lutas. Que Nosso Senhor Jesus Cristo tome conta daquilo que não conseguimos”, escreveu um conhecido.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades responsáveis.









