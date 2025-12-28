InícioCidades DF
Violência

Corpo é carbonizado em suposto ritual satânico no Sol Nascente

Polícia Civil investiga assassinato no Sol Nascente. Um advogado do DF foi preso como suspeito do crime praticado em suposto ritual satânico

Corpo é carbonizado no Sol Nascente e 19ª Delegacia de Polícia investiga o caso - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)
Corpo é carbonizado no Sol Nascente e 19ª Delegacia de Polícia investiga o caso - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Um corpo carbonizado foi encontrado em uma área rural do Sol Nascente na noite desse sábado (27/12). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio, motivado por um suposto ritual satânico. 

A vítima, ainda não identificada, foi localizada por testemunhas que passavam pelo local. Os informantes disseram à polícia ter visto o suspeito carregando pneus para a área. Nesta manhã, a 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prendeu o advogado J.P.L.M, suspeito do crime. 

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 28/12/2025 12:50 / atualizado em 28/12/2025 13:20
