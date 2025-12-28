Corpo é carbonizado em suposto ritual satânico no Sol Nascente

Corpo é carbonizado no Sol Nascente e 19ª Delegacia de Polícia investiga o caso - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

Um corpo carbonizado foi encontrado em uma área rural do Sol Nascente na noite desse sábado (27/12). A Polícia Civil investiga o caso como homicídio, motivado por um suposto ritual satânico.

A vítima, ainda não identificada, foi localizada por testemunhas que passavam pelo local. Os informantes disseram à polícia ter visto o suspeito carregando pneus para a área. Nesta manhã, a 19ª Delegacia de Polícia (P Norte) prendeu o advogado J.P.L.M, suspeito do crime.

Aguarde mais informações

