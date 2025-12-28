Ano Jubilar 2025: Arquidiocese de Brasília faz procissão e missa na Catedral

A Arquidiocese de Brasília encerrou as celebrações do Ano Jubilar de 2025 com uma programação especial marcada por procissão e missa solene - (crédito: Davi Cruz/CB)

A Arquidiocese de Brasília encerrou as celebrações do Ano Jubilar de 2025 com uma programação especial marcada por procissão e missa solene, neste domingo (28/12). Ao meio-dia, teve início a celebração jubilar, seguida da procissão que partiu da Cúria Metropolitana e seguiu até a Catedral, reunindo fiéis do Distrito Federal.

Desde o ano passado, a Igreja Católica celebra o Jubileu 2025 em todo o mundo, convocado e aberto pelo Papa Francisco. O Jubileu recorda os 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo e é celebrado de forma ordinária a cada 25 anos. Com origem bíblica, o Jubileu é um tempo especial de reconciliação, perdão e renovação espiritual para os católicos.

Na capital, a Catedral Metropolitana e a Basílica São Francisco de Assis, na Asa Norte, foram designadas como igrejas jubilares, recebendo peregrinações e celebrações especiais ao longo do ano. Nessas igrejas, os fiéis puderam participar das práticas jubilares e das indulgências concedidas pela Igreja durante esse período, que representam o perdão da pena espiritual relacionada a pecados já perdoados.

Antes do início da missa de encerramento, Dom Paulo dirigiu-se aos fiéis e destacou o significado do Jubileu e da caminhada realizada simbolicamente na procissão. “Essa pequena caminhada que vamos fazer, relembra que a nossa vida é uma grande caminhada. Relembra que nós somos caminhantes da esperança”, disse.

Dom Paulo também ressaltou a centralidade da fé e da esperança na vida cristã. “Nós somos sustentados pela fé e, por isso, nosso peregrinar é cheio de esperança. Esperança porque o Senhor está conosco. A certeza de que a nossa esperança é Cristo, Cristo vivo, esse menino que nasceu em Belém, que morreu e ressuscitou, que está conosco e caminha conosco”, destacou.

A importância do encerramento do Ano Jubilar também foi destacada pelo deputado distrital João Cardoso, presidente da Frente Parlamentar Católica da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo ele, o Jubileu foi um tempo marcado por diversos momentos significativos para a Igreja.

“Essa convocação que nosso arcebispo Dom Paulo fez pra toda a igreja católica de Brasília é muito importante. Devemos estar sempre prontos a servir e levar esperança”, afirmou.

Entre os fiéis presentes, a professora Rosângela Miguel, de 69 anos, destacou o significado pessoal e espiritual do Ano Jubilar. “Para mim, que sou católica, essa data é muito importante. Esse ano foi um ano de muita celebração quanto à esperança para nós cristãos, de servir, de amar o próximo, de perdoar, de crer num Deus vivo e presente na nossa vida todos os dias”, enfatizou.

Ela também comentou sobre o momento vivido pela Igreja com a transição no pontificado.

“Esse ano jubilar começou com o Papa Francisco e está encerrando com o Papa Leão. Simboliza a continuidade do que o Papa Francisco pregou nesses anos que ele teve à frente da Igreja, a continuidade do que nós, como cristãos, temos que cumprir: servir o irmão em amor e perpetuar esse legado”, acrescentou.









