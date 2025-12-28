Vítima de roubo e tortura em Vicente Pires teve fraturas no crânio e está na UTI

Roubo de residência e tortura contra morador de Vicente Pires são investigados pela 38ª Delegacia de Polícia - (crédito: Sarah Peres/CB/D.A Press)

O homem de 55 anos feito refém e torturado durante a invasão de uma residência em Vicente Pires sofreu duas fraturas no crânio e permanece internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular. Segundo um familiar da vítima, que preferiu não se identificar, o homem está sedado e faz uso de morfina para controle da dor.

De acordo com o relato, as fraturas foram provocadas durante as agressões cometidas pelo invasor, que manteve a vítima em cárcere privado por cerca de três horas na madrugada de sábado (27/12). Além dos ferimentos na cabeça, o homem apresenta outras lesões pelo corpo decorrentes da violência sofrida.

A vítima foi inicialmente socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que realizou o atendimento pré-hospitalar e aplicou o protocolo de trauma. Após avaliação médica, foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), sendo posteriormente transferida para a rede particular, onde permanece sob cuidados intensivos.

O crime ocorreu após o suspeito invadir a residência da vítima, em Vicente Pires, após tentar entrar em outras casas da região. O agressor escalou um poste ao lado do imóvel e acessou a casa pelo segundo andar. Durante a ação, roubou um celular e um notebook antes de fugir.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que realizou buscas com base em imagens de câmeras de segurança da região. Até o momento, o suspeito não foi localizado. O caso segue sob investigação da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).