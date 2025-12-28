Antes de carbonizar corpo em ritual macabro, advogado esquartejou a vítima

Antes de carbonizar o corpo de um homem em um ritual macabro, o advogado aposentado João Paulo Leandro Mendes esquartejou a vítima. O homicídio é investigado pela Polícia Civil e estaria atrelado a um ritual satânico orquestrado por João. O crime ocorreu no lote onde ele criava animais, no Incra 9, em Ceilândia.

A polícia acredita que o crime tenha sido cometido entre quarta e quinta-feira. A vítima, ainda não identificada, só foi encontrada na noite de sábado (27/12), após o acionamento da polícia por testemunhas.

No sábado, a polícia constatou a presença do cadáver no lote e cercou o local. No entanto, na manhã deste domingo (28/12), vizinhos avistaram João invadindo a área cercada e ateando fogo no local. A polícia foi novamente acionada e prendeu João em flagrante.

De acordo com o delegado Fernando Fernandes, chefe da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte), o suspeito teria esquartejado a vítima e transferido algumas partes do corpo para outra área, a poucos metros do lote. “Ele foi preso em flagrante por destruição de cadáver e indiciado por homicídio.”

Na delegacia, João negou o crime. Disse que estava ateando fogo em restos de animais e alegou ser satanista. A polícia espera, agora, identificar a vítima. “Estamos trabalhando com um homem de 1,80m, cor parda e cabelos ondulados, com tatuagem nas costas”, finalizou o delegado.