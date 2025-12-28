Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em rodovia de Goiás

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas na manhã deste domingo (28/12) na GO-414, em Abadiânia, no interior de Goiás. A colisão ocorreu por volta das 10h40, no km 428 da rodovia, em um trecho da zona rural do município.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma mulher de 85 anos, passageira do carro, ficou presa às ferragens e foi resgatada com vida. Ela apresentava suspeitas de fratura no fêmur esquerdo, na região pélvica, lesão torácica e traumatismo cranioencefálico. Após o atendimento no local, a vítima foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O condutor do carro, um homem que não teve a identidade divulgada, também ficou preso às ferragens, mas morreu no local. O corpo foi retirado após a atuação das equipes de salvamento e ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Ecovias.

O motociclista, também um homem não identificado, foi encontrado morto às margens da pista. As circunstâncias do acidente serão apuradas.