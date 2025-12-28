Após ser flagrado com droga, preso se solta de algemas, pula muro do CPP e foge

Um preso do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) fugiu da unidade prisional ao passar pelo scanner corporal e ser flagrado com drogas no estômago. Geiverson Ferreira dos Santos, 31 anos, se devencilhou das algemas, pulou o muro e escapou.

O fato ocorreu na tarde deste domingo (28/12). Geiverson e outros detentos retornavam da saída quinzenal. Como procedimento padrão, os custodiados passam pelo scanner para a constatação de possíveis ilícitos. Na vez de Geiverson, os policiais penais detectaram a presença de drogas.

Questionado, ele admitiu ter ingerido os entorpecentes e afirmou que se voluntariaria para retirá-las em uma unidade hospitalar, informou a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF).

O custodiado foi algemado e separado dos demais presos. De acordo com a Seape, nesse momento, ele se desvencilhou das algemas, pulou o muro do CPP e fugiu.

A população pode colaborar, de forma anônima, com informações sobre custodiados foragidos por meio do telefone ou WhatsApp (61) 99666-6000, da Polícia Penal do Distrito Federal.