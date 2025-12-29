DF amanhece com clima abafado e alerta amarelo para chuvas intensas

O Distrito Federal amanheceu, nesta segunda-feira (29/12), sob um alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas. O fim de ano deve ser quente, úmido e chuvoso, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para esta segunda, a previsão é de temperaturas mínimas de 18°C e máximas de 30°C, com umidade que deve variar de 60% a 90% e expectativa de chuvas isoladas ao longo dia.

Segundo o meteorologista Danilo Cabral, do Inmet, as temperaturas quentes com alta umidade na capital trazem uma sensação de abafamento para a população neste fim de ano. “Pelas altas temperaturas, a atmosfera fica mais instável, com maior possibilidade de chuvas para o fim do dia”, afirma o especialista.

O Inmet aponta que as chuvas devem se intensificar a partir desta terça-feira (30/12), com pancadas previstas para o período da manhã e noite, temperaturas de 21°C a 29°C e umidade de 30% a 95%. A previsão ainda alerta para uma possível queda de granizo nesta quarta-feira (31/12), acompanhada de muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia.

“Devemos passar a virada do ano sob chuvas e não descartamos uma possível queda de granizo no último dia de 2025”, diz o meteorologista. Cabral explica ainda que o fenômeno do granizo ocorre em condições instáveis de clima, geralmente acompanhado de temperaturas altas.

O Inmet emite diariamente avisos meteorológicos, que podem ser consultados por meio do portal oficial da instituição. Os avisos são atualizados constantemente e alertam a população para os diversos graus de perigo de chuvas intensas, tempestades, onda de calor e baixa umidade.