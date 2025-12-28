InícioCidades DF
Carro pega fogo no Cruzeiro, na noite deste domingo (28/12)

As causas do incêndio serão investigadas. Apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido

O carro ficou completamento destruído - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um Fiat Idea branco pegou fogo, na tarde deste domingo (28), na Quadra 105 do Cruzeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ao chegarem ao local, os militares isolaram a via para garantir a segurança de pedestres e motoristas antes de iniciar o combate ao fogo.

Apesar da gravidade do incidente, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil (PCDF) foi chamada para realizar a perícia e as causas do incêndio serão investigadas.

