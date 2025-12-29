InícioCidades DF
Homem é preso por tráfico de drogas e condução ilegal de veiculo no Itapoã

O autor, de 30 anos, já havia sido detido anteriormente por comercialização ilegal de lança-perfume, além de possuir duas passagens anteriores por roubo

PMDF desarticula ponto de vendas de lança-perfume no Itapoã - (crédito: Divulgação: PMDF)

Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem por tráfico de drogas e condução de veículo sem habilitação na noite desse domingo (28/12), no Itapoã, por meio do Grupamento Tático Motociclístico (GTM) e do Grupamento Tático Operacional (GTOP).

A operação se iniciou após diversas denúncias anônimas indicando a venda de lança-perfume no Condomínio Fazendinha, com o uso de um Honda Civic para a ação criminosa. O monitoramento confirmou intensa movimentação típica de tráfico, com entradas rápidas de pessoas na residência. Com reforço do policiamento, os militares localizaram o carro e abordaram o condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Os policiais entraram no imóvel, onde encontraram diversas garrafas utilizadas para acondicionamento de lança-perfume e cerca de 5,5 litros da substância, armazenados em uma garrafa plástica. O material foi apreendido, e o autor, conduzido para as providências legais.

O homem, de 30 anos, já havia sido preso anteriormente por comercialização ilegal da mesma substância, além de possuir duas passagens anteriores por roubo, conforme registros. O veículo Honda Civic, ano 2008, cor prata, foi identificado durante a ação e liberado após as medidas administrativas. O homem foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.


 

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 29/12/2025 15:31
