Homem é preso por tráfico de drogas e condução ilegal de veiculo no Itapoã

PMDF desarticula ponto de vendas de lança-perfume no Itapoã - (crédito: Divulgação: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem por tráfico de drogas e condução de veículo sem habilitação na noite desse domingo (28/12), no Itapoã, por meio do Grupamento Tático Motociclístico (GTM) e do Grupamento Tático Operacional (GTOP).

A operação se iniciou após diversas denúncias anônimas indicando a venda de lança-perfume no Condomínio Fazendinha, com o uso de um Honda Civic para a ação criminosa. O monitoramento confirmou intensa movimentação típica de tráfico, com entradas rápidas de pessoas na residência. Com reforço do policiamento, os militares localizaram o carro e abordaram o condutor, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação.

Os policiais entraram no imóvel, onde encontraram diversas garrafas utilizadas para acondicionamento de lança-perfume e cerca de 5,5 litros da substância, armazenados em uma garrafa plástica. O material foi apreendido, e o autor, conduzido para as providências legais.

O homem, de 30 anos, já havia sido preso anteriormente por comercialização ilegal da mesma substância, além de possuir duas passagens anteriores por roubo, conforme registros. O veículo Honda Civic, ano 2008, cor prata, foi identificado durante a ação e liberado após as medidas administrativas. O homem foi encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.



