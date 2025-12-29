PMDF recebe novos aprovados em concurso, que farão Curso de Formação de Praças

29/12/2025 - Ed Alves/CB/DA Press. Cidades. Inicio de Formação de 1.245 novos Policiais Militares do DF. Na foto, Governadora em Exercicio Celina Leão. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Na manhã desta segunda-feira (29/12), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu os 1.245 novos alunos no XII Curso de Formação de Praças. Essa é a primeira etapa após a aprovação no concurso. O curso prepara os novos policiais para o exercício da profissão e as aulas vão de janeiro até agosto de 2026.

Durante a cerimônia, Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do DF, reforçou a importância do trabalho da categoria no DF. “Essa responsabilidade está a cargo dos senhores que vão buscar a segurança de acolher essas pessoas que estão aqui em razão de Brasília ser a capital. Então eu desejo de toda que tenham muito sucesso na carreira e se fizeram por onde, podem abraçar se sintam abraçados por essa instituição”, disse o chefe da pasta.

Mudança

Seguindo os passos do pai, Suellen Dioniso de Mesquita, de 26 anos, sempre quis de trabalhar como policial militar, e hoje vê o sonho realizado. “É uma expectativa muito grande de estar fazendo parte da instituição tão bem querida e espero honrar a farda da forma que meu pai honrou e que seja uma profissão de sucesso”, afirma.

Em 2025, o processo seletivo do curso passou por alterações, como aumento na porcentagem de vagas para mulheres, de 10% para 20%, instituído pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ou seja, do total de 1245 egressos, 289 são mulheres. A aluna comemora ainda o aumento de vagas destinadas às mulheres. "Até 2025, apenas 10% das vagas eram destinadas para mulheres, com o concurso, a legislação tanto do DF quanto do Brasil todo foi para 20% agora, então é uma realização muito grande para que elas possam fazer parte também da PMDF", explica.

