Homem agride mulher e é esfaqueado por primo dela no Recanto das Emas

Uma briga registrada na manhã desta segunda-feira (29/12), por volta das 8h, na quadra 805 do Recanto, resultou em um homem de 29 anos esfaqueado no abdômen. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem teria sido flagrado pelo primo da companheira enquanto a agredia, o que motivou a facada desferida pelo parente da mulher.

A ocorrência de vias de fato mobilizou equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros no Recanto das Emas. Ao chegarem ao local, policiais do 27º Batalhão encontraram a vítima já sendo atendida pelos bombeiros. Após receber os primeiros socorros, o homem foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga para atendimento médico.

Testemunhas informaram que o autor do golpe havia fugido logo após a agressão. Com base nas descrições repassadas, o policiamento foi reforçado na região e, cerca de meia hora depois, por volta das 8h30, o autor, de 22 anos, foi localizado e abordado em uma quadra próxima. Ele afirmou aos policiais que interveio na briga ao presenciar sua prima sendo agredida pela vítima.

A mulher confirmou a versão e relatou que estava sendo atacada pelo ex-companheiro, que estaria armado com uma faca e chegou a provocar um corte em sua mão. Diante das informações colhidas no local, o jovem apontado como autor da facada e a mulher envolvida foram conduzidos à 27ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e está sendo investigado.

