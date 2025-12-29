Templo da Boa Vontade realizará evento especial de réveillon

Na próxima quarta-feira (31/12), o Templo da da Boa Vontade (TBV), monumento eleito como uma das Sete Maravilhas de Brasília, realizará o Réveillon Espiritual, evento para celebrar a virada de ano em paz de espírito. A ação ocorrerá a partir das 22h, sob o Cristal Sagrado, localizado no topo da Pirâmide de Sete Faces.

A programação da solenidade inclui orações, músicas ao vivo, mensagens de paz e a contagem para o Ano-Novo. A entrada é gratuita e é uma opção para quem busca celebrar a chegada de 2026 na Pirâmide da Paz, participando da tradicional caminhada pela Espiral, que simboliza a procura por um ponto de equilíbrio.

Para aqueles que desejarem participar da ceia especial de Ano-Novo após o evento, os ingressos são limitados. Maiores informações podem ser consultadas pelo telefone ou WhatsApp: (61) 3114-1070.



