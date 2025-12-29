InícioCidades DF
Trânsito

Faixas da ponte Honestino Guimarães serão interditadas para reparos

Manutenção ocorrerá na faixa central e no sentido Plano Piloto desta segunda-feira (29) até a manhã de quarta (31)

Os reparos serão realizados na faixa central e na do sentido Plano Piloto - (crédito: (Divulgação/Detran-DF))
Os reparos serão realizados na faixa central e na do sentido Plano Piloto - (crédito: (Divulgação/Detran-DF))

Desta segunda-feira (29) até a manhã de quarta (31), as faixas da Ponte Honestino Guimarães, que liga o Setor de Clubes ao Pontão do Lago Sul, estarão fechadas para manutenção. Os reparos preventivos serão realizados nas juntas da ponte, de responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Os reparos serão realizados nas duas das três faixas: a faixa central e a do sentido Plano Piloto. Para minimizar o impacto no fluxo de veículos, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informa que a interdição ocorrerá de forma alternada entre as faixas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Após a conclusão dos serviços na faixa central, prevista para a manhã de terça-feira (30), a via será liberada para o fluxo de veículos, para que a faixa do sentido Plano Piloto seja reparada. A previsão é que fique interditada até a manhã de quarta-feira (31).


 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 29/12/2025 17:41
SIGA
x