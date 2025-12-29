Faixas da ponte Honestino Guimarães serão interditadas para reparos

Os reparos serão realizados na faixa central e na do sentido Plano Piloto - (crédito: (Divulgação/Detran-DF))

Desta segunda-feira (29) até a manhã de quarta (31), as faixas da Ponte Honestino Guimarães, que liga o Setor de Clubes ao Pontão do Lago Sul, estarão fechadas para manutenção. Os reparos preventivos serão realizados nas juntas da ponte, de responsabilidade da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Os reparos serão realizados nas duas das três faixas: a faixa central e a do sentido Plano Piloto. Para minimizar o impacto no fluxo de veículos, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informa que a interdição ocorrerá de forma alternada entre as faixas.

Após a conclusão dos serviços na faixa central, prevista para a manhã de terça-feira (30), a via será liberada para o fluxo de veículos, para que a faixa do sentido Plano Piloto seja reparada. A previsão é que fique interditada até a manhã de quarta-feira (31).



