Lauana Prado, Ana Castela, Calcinha Preta: veja as atrações de réveillon no DF

Lauana Prado será responsável pelo show da virada na noite de 31 de dezembro - (crédito: Universal Music)

Mais de 200 mil pessoas são esperadas no gramado da Esplanada dos Ministérios para o Celebra DF 2026, réveillon gratuito promovido pelo Governo do Distrito Federal que acontece em 31 de dezembro e 1º de janeiro, no coração da capital.

A festa da virada terá dois dias de shows musicais e promete manter Brasília acordada enquanto o ano troca de número. No palco principal, artistas de alcance nacional se revezam em apresentações que vão do sertanejo a uma fusão vibrante de ritmos afro-brasileiros, reunindo diferentes públicos em uma mesma celebração.

Na noite de 31 de dezembro, sobem ao palco Samuel Rocha, Lauana Prado — responsável pelo show da virada —, Israel e Rodolffo e Carlinhos Brown. A virada do ano será marcada por uma queima de fogos de 12 minutos, iluminando um dos principais cartões-postais da cidade.

A programação continua no dia 1º de janeiro, com Adriana Samartine, Murilo Huff, Ana Castela, Pedro Paulo & Matheus, Belluco e Calcinha Preta, mantendo o clima festivo no primeiro dia de 2026.