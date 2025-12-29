InícioCidades DF
Testemunhas relatam explosão antes de incêndio em casa da 703 Sul

Apenas uma residência foi atingida. Estrondo assustou moradores da quadra e mobilizou Bombeiros

Focos de incêndio na 703 Sul - (crédito: Divulgação Bombeiros)
Uma explosão assustou moradores da 703 Sul na noite desta segunda-feira (29/12). Os residentes da quadra afirmam ter ouvido um estrondo antes do fogo atingir uma residência. Somente uma casa foi atingida, e o incêndio atingiu apenas um cômodo no andar de cima.

"Eu ouvi uma explosão e depois veio o cheiro da fumaça", disse Consuela, que mora na quadra.

Ela ainda afirma que a vizinha que teve a casa atingida pelas chamas contou que o incêndio começou debaixo de uma cama. "Ela me contou que viu fumaça embaixo da cama e depois as chamas tiveram início."

Veja o vídeo:

Outros moradores relatam que alguns aparelhos eletrodomésticos chegaram a soltar fumaça durante os estrondos.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ninguém ficou ferido.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 29/12/2025 22:14 / atualizado em 29/12/2025 22:54
