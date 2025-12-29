Testemunhas relatam explosão antes de incêndio em casa da 703 Sul

Uma explosão assustou moradores da 703 Sul na noite desta segunda-feira (29/12). Os residentes da quadra afirmam ter ouvido um estrondo antes do fogo atingir uma residência. Somente uma casa foi atingida, e o incêndio atingiu apenas um cômodo no andar de cima.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Eu ouvi uma explosão e depois veio o cheiro da fumaça", disse Consuela, que mora na quadra.

Leia também: Programa do TJDFT leva mais de 500 estudantes para conhecer o sistema judiciário

Ela ainda afirma que a vizinha que teve a casa atingida pelas chamas contou que o incêndio começou debaixo de uma cama. "Ela me contou que viu fumaça embaixo da cama e depois as chamas tiveram início."

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Veja o vídeo:

Outros moradores relatam que alguns aparelhos eletrodomésticos chegaram a soltar fumaça durante os estrondos.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), ninguém ficou ferido.