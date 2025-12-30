InícioCidades DF
Torturador de Vicente Pires é preso e vítima morre nesta terça (30/12)

Criminoso foi encaminhado para a 38ª delegacia, da região administrativa. Polícia Militar confirma morte da vítima

Câmeras flagraram homem que invadiu casa - (crédito: Material cedido ao Correio)
O homem acusado de torturar morador de Vicente Pires foi preso nesta terça-feira (30/12) e encaminhado para a 38ª delegacia de polícia, da região administrativa. A prisão foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A corporação confirmou que a vítima, um homem de 55 anos identificado como Osmar, veio a óbito também nesta terça.

O crime ocorreu por volta das 2h da madrugada de sábado. O suspeito tentou invadir outras casas da região antes de escalar um poste ao lado da casa e entrar pelo segundo andar. O morador dormia no primeiro andar quando foi surpreendido pelo invasor.

Mantida em cárcere privado, a vítima sofreu agressões físicas e tortura durante cerca de três horas. Depois, o criminoso foi visto pelas câmeras de segurança da casa, pulando o portão com um casaco listrado e fugindo. Ele roubou um notebook e um celular. Familiares encontraram o homem apenas no período da tarde, amarrado à cama e com diversos ferimentos pelo corpo. 

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 30/12/2025 10:02 / atualizado em 30/12/2025 10:27
