Suspeito tentou invadir outras casas antes de torturar morador de Vicente Pires

A investigação sobre o sequestro e a tortura de um homem de 55 anos, em Vicente Pires, ganhou novos detalhes revelados por vizinhos da vítima. Segundo relatos ao Correio, o suspeito tentou invadir outras residências da região antes de escalar um poste ao lado da casa e acessar o imóvel pelo segundo andar. O crime ocorreu na madrugada de sábado (27/12).

A vítima estava sozinha em casa e dormia no primeiro andar quando foi surpreendida pelo invasor. Ao perceber a presença do criminoso, houve uma luta corporal, mas o morador não conseguiu conter o bandido.

O morador foi então mantido em cárcere privado por cerca de três horas, período em que sofreu agressões físicas e tortura, resultando em diversas lesões pelo corpo.

Após a sequência de violência, o suspeito roubou um aparelho celular e um notebook da residência e fugiu do local. A vítima foi encontrada amarrada pela família no sábado (27/12), à tarde.

Desde então, o morador está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular, com traumas principalmente na cabeça.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) esteve no local e colheu informações com familiares da vítima. Com base em imagens de câmeras de monitoramento da região, foram levantadas características físicas do suspeito. Equipes realizaram patrulhamento intensivo em Vicente Pires, mas, até o momento, o autor do crime não foi localizado.

O caso está sob investigação da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).



