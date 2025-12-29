Terror em Vicente Pires: vizinhos de homem torturado relatam medo

A madrugada de sábado foi de terror em Vicente Pires. Um homem de 55 anos, identificado como Osmar, foi feito refém, agredido e torturado durante a invasão de sua residência e sofreu duas fraturas no crânio. Até o fechamento desta edição, a vítima permanecia internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular, sedada e em uso de morfina para controle da dor, segundo familiares.

De acordo com a Polícia Civil (PCDF), o crime ocorreu por volta das 2h da madrugada de sábado. O suspeito tentou invadir outras casas da região antes de escalar um poste ao lado da casa e entrar pelo segundo andar. O morador dormia no primeiro andar quando foi surpreendido pelo invasor.

Mantida em cárcere privado, a vítima sofreu agressões físicas e tortura durante cerca de três horas. Depois, o criminoso foi visto pelas câmeras de segurança da casa, pulando o portão com um casaco listrado e fugindo. Ele roubou um notebook e um celular.

Familiares encontraram o homem apenas no período da tarde, amarrado à cama e com diversos ferimentos pelo corpo. A esposa da vítima não estava em casa no momento da invasão e, segundo parentes, precisou ser medicada após tomar conhecimento do ocorrido, em razão do forte abalo emocional.

Vizinhos relataram momentos de tensão durante a madrugada. Uma moradora contou que chegou a ouvir o alarme da residência disparar rapidamente, mas acreditou se tratar de um acionamento acidental. Outra vizinha afirmou que o homem mora na região há décadas e sempre foi considerado tranquilo. "Estamos todos muito preocupados, porque poderia ter acontecido com qualquer um aqui. Nós vimos pelas câmeras depois que ele chegou a olhar pelo portão dentro das outras casas antes de invadir a casa dele", contou. "Não ouvimos nada durante a noite, só soube do caso porque o policial veio me perguntar se eu tinha acesso às imagens das câmeras", completou.

Socorro

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada às 16h de sábado para atender a ocorrência de roubo na residência. No local, a equipe fez contato com a companheira da vítima, que relatou a invasão.

Com base em imagens de câmeras de monitoramento, foram levantadas características físicas do autor, que teria tatuagem no rosto, maxilar torto e estatura superior à da vítima, que mede 1,73 metros.

Devido à gravidade dos ferimentos, foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que realizou o atendimento pré-hospitalar e encaminhou o homem ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Posteriormente, a vítima foi transferida para a rede particular, onde segue sob cuidados na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). "A única coisa que pedimos nesse ano novo é Justiça e que ele fique bem", afirmou uma familiar.

Segundo boletim da PCDF, o autor do crime é um homem de 44 anos, já identificado mas que não teve sua identidade divulgada até o fechamento desta edição. A polícia apreendeu uma mochila azul encontrada na calçada vizinha à residência, que continha pertences pessoais, incluindo uma blusa, um pacote de fumo e um cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) em nome do suspeito. O material foi recolhido para investigação.

A rua onde a casa fica possui diversas câmeras de segurança com imagens em alta qualidade do autor. Parte das gravações já foi incluída no sistema da polícia. Também foi solicitada perícia no local, e os familiares foram orientados a não alterar o estado da cena do crime. Segundo uma familiar que estava na casa na manhã de ontem, ainda é possível ver as impressões digitais do autor nas portas de vidro do segundo andar.

O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), que apura o crime de roubo com restrição de liberdade da vítima e trabalha para localizar o autor.





