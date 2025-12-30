Ana Castela se pronuncia pela primeira vez após término com Zé Felipe

Ana Castela se pronuncia e fala sobre possível traição de Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ana Castela, de 22 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Zé Felipe após o anúncio oficial da separação.

Os dois haviam assumido o namoro em outubro, depois de meses de especulações.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, Ana confirmou que a decisão é definitiva e afastou qualquer dúvida sobre a postagem feita nas redes sociais.

“Sim [é verdade!]. Está tudo bem. Não roubaram ele, não. Confirmo”, afirmou, ao comentar rumores de que o celular do cantor poderia ter sido usado por terceiros.

A artista reforçou que o encerramento do relacionamento é real e foi decidido de forma consciente.

O fim do namoro foi comunicado inicialmente por Zé Felipe em um texto publicado em seu perfil oficial do Instagram.

A mesma mensagem foi posteriormente compartilhada por Ana em seu próprio perfil, oficializando a separação para os fãs.

No comunicado, o cantor explicou que a decisão não teve relação com desentendimentos ou conflitos.

"Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais", declarou.