SINCERONA!

Ana Castela se pronuncia pela primeira vez após término com Zé Felipe

Cantora comentou sobre os rumores de que Zé Felipe teria sido roubado por outra mulher

Ana Castela se pronuncia e fala sobre possível traição de Zé Felipe - (crédito: Reprodução/Instagram)
Ana Castela, de 22 anos, se pronunciou pela primeira vez sobre o fim do relacionamento com Zé Felipe após o anúncio oficial da separação.

Os dois haviam assumido o namoro em outubro, depois de meses de especulações.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, Ana confirmou que a decisão é definitiva e afastou qualquer dúvida sobre a postagem feita nas redes sociais.

“Sim [é verdade!]. Está tudo bem. Não roubaram ele, não. Confirmo”, afirmou, ao comentar rumores de que o celular do cantor poderia ter sido usado por terceiros.

A artista reforçou que o encerramento do relacionamento é real e foi decidido de forma consciente.

O fim do namoro foi comunicado inicialmente por Zé Felipe em um texto publicado em seu perfil oficial do Instagram.

A mesma mensagem foi posteriormente compartilhada por Ana em seu próprio perfil, oficializando a separação para os fãs.

No comunicado, o cantor explicou que a decisão não teve relação com desentendimentos ou conflitos.

"Nosso término não foi por briga, nada disso. Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais", declarou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postado em 30/12/2025 09:23
