Preso por torturar homem em Vicente Pires tinha 11 passagens pela polícia

Joanderson dos Santos Moraes, 29 anos, responsável por roubar e torturar um homem em Vicente Pires, foi preso nesta terça-feira (30/12) pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O autor era morador de rua e tinha 11 passagens pela polícia. De acordo com o 2º tenente Andrade Miranda, da PMDF, o criminoso foi preso nesta terça-feira (30/12) em Ceilândia, após a denúncia de um popular por meio do telefone 190.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dia após o roubo e tortura, Joanderson foi preso por furtar uma loja da havaianas em Taguatinga. Ele foi liberado após o ocorrido por aplicação do princípio da insignificância, mas a prisão possibilitou a compatibilização do rosto de Joanderson com o crime original, que praticou no último sábado (26/12).

Leia também: Torturador de Vicente Pires é preso e vítima morre nesta terça (30/12)



O homem também foi visto nesta segunda-feira (29/12) na QNN 4, de Ceilândia, tentando aplicar outro roubo. A informação possibilitou que a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se aproximasse do autor dos crimes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ainda na manhã desta terça, a vítima do crime praticado em Vicente Pires, um homem identificado como Osmar, foi a óbito por traumatismo craniano, decorrente dos ataques físicos do agressor, que, segundo as investigações, duraram por mais de 10 horas.

O crime ocorreu por volta das 2h da madrugada de sábado, quando Joanderson invadiu a casa da vítima pelo segundo andar e surpreendeu o morador. A filha de Osmar é Policial Militar e, após ver fotos da mulher fardada na casa, o agressor teria se tornado mais agressivo com a vítima em procura de uma possível arma de fogo, contou o filho de Osmar.

Leia também: Terror em Vicente Pires: vizinhos de homem torturado relatam medo



O filho de Osmar relatou ao Correio que, antes de falecer, o pai contou a ele sobre a dinâmica do crime. Ele foi sufocado com um saco plástico e teve as mãos amarradas com cadarços. “Só queremos que esse meliante permaneça preso”, disse.

Depois do crime, o autor foi visto pelas câmeras de segurança da casa. Ele chegou a roubar um notebook e um celular da residência. Após a prisão, em depoimento à Polícia Militar, Joanderson afirmou que é usuário de drogas e não tem memórias do ocorrido, já que estaria sob efeito de crack.