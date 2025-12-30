Casos de meningite crescem e GDF reforça importância da vacinação

A meningite voltou a acender um sinal de alerta no Distrito Federal. Entre janeiro e setembro de 2025, foram registrados 69 casos da doença. Até o dia 1º de dezembro, o Brasil registrou 11,2 mil casos de meningite, segundo dados do Ministério da Saúde.
Mesmo com o aumento pontual de casos, o DF registra avanço na imunização: em 2024, foram aplicadas 30,3 mil doses de vacinas que protegem contra diferentes tipos de meningite — número maior que o do ano anterior. A cobertura vacinal chegou a 95,3%, um crescimento de quase 2%.
A gerente da Rede de Frio Central da SES-DF, Tereza Luiza Pereira, esclarece que uma única ida a um local de vacinação pode servir para atualizar diversos esquemas vacinais. "A dose da meningite pode ser aplicada junto a qualquer outra vacina do calendário. Manter a caderneta atualizada é a forma mais eficaz de proteger, principalmente, bebês, adolescentes e jovens adultos.”, explica.
Vacinação
No entanto, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) reforça que a vacinação segue como a principal barreira contra surtos de meningite e orienta que pais, responsáveis e adolescentes verifiquem suas cadernetas para manter o esquema vacinal em dia. O imunizante está disponível nas diversas salas de vacinas distribuídas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do DF.
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) oferece gratuitamente cinco vacinas que ajudam a prevenir meningites: BCG, Pentavalente, Meningocócica C, Pneumocócica 10v e Meningocócica ACWY, que é voltada especialmente para adolescentes de 11 a 14 anos e também é aplicada como reforço aos 12 meses de idade.
O esquema vacinal contra meningite começa com duas doses da vacina meningocócica C, aos 3 meses e aos 5 meses, e, agora, reforço aos 12 meses, que passará a ser feito com a vacina ACWY. Além disso, de acordo coma Nota Técnica nº 77/2025, do Ministério da Saúde, bebês que deixaram de tomar a dose de reforço aos 12 meses podem receber a vacina até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Já aqueles que receberam a dose aos 12 meses com a vacina meningocócica C são considerados vacinados, sem necessidade da dose de reforço.
*Com informações da Secretaria de Saúde do DF
