Réveillon na Esplanada terá policiamento reforçado

Para que a população possa celebrar o novo ano com segurança, a Polícia Militar do Distrito Federal realizará a Operação Celebra DF 2026, nos dias 31 de dezembro de 2025 e 1° de janeiro de 2026, com foco na preservação da ordem pública e na integridade das pessoas que participarem das comemorações de réveillon na Esplanada dos Ministérios.
A festa terá início às 17h do dia 31, com encerramento às 3h do dia seguinte. Durante esse período, os militares empregarão patrulhamento ostensivo geral, com policiais a pé, motorizados, motociclistas e unidades especializadas, distribuídos conforme as características do terreno e a dinâmica do evento. O policiamento será estendido até as proximidades do Congresso Nacional. A Cidade da Segurança ficará sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do DF, nas proximidades da Biblioteca Nacional.
Diferentemente de anos anteriores, coolers e isopores estarão permitidos, desde que respeitadas as demais normas de segurança. No entanto, é válido ressaltar que alguns itens são proibidos na celebração:
•Fogos de artifício e artefatos similares
•Armas de fogo, armas brancas ou objetos que possam causar ferimentos
•Garrafas de vidro e latas
•Artefatos explosivos
•Sprays e aerossóis
•Apontadores a laser ou similares
•Animais (exceto cães-guia)
•Bolsas e mochilas com mais de 100 cm (soma das dimensões)
•Máscaras (exceto de proteção facial)
•Mastros para bandeiras ou cartazes
•Malas, caixas, pastas e similares
•Churrasqueiras, fogões a gás ou elétricos
•Barracas de qualquer tipo
•Carrinhos de compras
•Drones não autorizados
•Armas de brinquedo, réplicas ou simulacros
•Drogas ilícitas (conforme legislação vigente)
•Substâncias inflamáveis
•Qualquer item que comprometa a segurança do evento.