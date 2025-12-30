Réveillon na Esplanada terá policiamento reforçado

Decoração de Natal na Esplanada dos Ministérios - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Para que a população possa celebrar o novo ano com segurança, a Polícia Militar do Distrito Federal realizará a Operação Celebra DF 2026, nos dias 31 de dezembro de 2025 e 1° de janeiro de 2026, com foco na preservação da ordem pública e na integridade das pessoas que participarem das comemorações de réveillon na Esplanada dos Ministérios.

A festa terá início às 17h do dia 31, com encerramento às 3h do dia seguinte. Durante esse período, os militares empregarão patrulhamento ostensivo geral, com policiais a pé, motorizados, motociclistas e unidades especializadas, distribuídos conforme as características do terreno e a dinâmica do evento. O policiamento será estendido até as proximidades do Congresso Nacional. A Cidade da Segurança ficará sob responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do DF, nas proximidades da Biblioteca Nacional.

Diferentemente de anos anteriores, coolers e isopores estarão permitidos, desde que respeitadas as demais normas de segurança. No entanto, é válido ressaltar que alguns itens são proibidos na celebração:

•Fogos de artifício e artefatos similares

•Armas de fogo, armas brancas ou objetos que possam causar ferimentos

•Garrafas de vidro e latas

•Artefatos explosivos

•Sprays e aerossóis

•Apontadores a laser ou similares

•Animais (exceto cães-guia)

•Bolsas e mochilas com mais de 100 cm (soma das dimensões)

•Máscaras (exceto de proteção facial)

•Mastros para bandeiras ou cartazes

•Malas, caixas, pastas e similares

•Churrasqueiras, fogões a gás ou elétricos

•Barracas de qualquer tipo

•Carrinhos de compras

•Drones não autorizados

•Armas de brinquedo, réplicas ou simulacros

•Drogas ilícitas (conforme legislação vigente)

•Substâncias inflamáveis

•Qualquer item que comprometa a segurança do evento.



