Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida em São Sebastião

Colisão entre carro e moto deixa uma pessoa ferida - (crédito: Reprodução do Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado nesta terça-feira (30/12) para atender uma colisão entre um carro e uma motocicleta, com uma pessoa ferida, perto do Condomínio San Diego, em São Sebastião/DF.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Três viaturas foram enviadas ao local. Após o isolamento, a sinalização da área e o gerenciamento de riscos, foram prestados os primeiros socorros ao motociclista, que foi encaminhado para o hospital de referência, consciente e orientado.

O condutor do automóvel também foi avaliado, mas não houve necessidade de encaminhamento hospitalar. O local ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Até a data de publicação da matéria, não há informações sobre a dinâmica do acidente.