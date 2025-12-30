Câmara dos Deputados publica primeiro edital de concurso

Giovanna Sfalsin

Jardim do Anexo IV, da Câmara dos Deputados - (crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados)

A Câmara dos Deputados enviou para publicação no Diário Oficial da União (DOU), nesta terça-feira (30/12), o primeiro edital do novo concurso público da Casa, autorizado pela Mesa Diretora em 11 de setembro deste ano. O documento traz vagas de nível superior para os cargos de Analista Legislativo, com especialidade para Processo Legislativo e Gestão, e Técnico Legislativo, para Assistente Legislativo e Administrativo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As provas objetivas e discursivas para ambos os cargos estão previstas para 8 de março de 2026, em todas as capitais do país.

Para Analista Legislativo o salário é de R$ 30.853,99, já para Técnico Legislativo, o valor chega a R$ 21.008,19. Ao todo, o concurso oferece 70 vagas imediatas e 70 em formação para cadastro de reserva, distribuídas igualmente entre os dois cargos.

A banca Cebraspe foi escolhida para elaborar o edital referente ao cargo de Técnico Legislativo, com especialidade Policial Legislativo Federal (PLF), que exigirá formação de nível superior. Os demais editais só serão publicados depois da conclusão de reorganizações internas feitas pela Câmara para definir as necessidades de cada área.

O edital completo está disponível no site da Câmara.