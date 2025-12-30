InícioCidades DF

Cão preso em cisterna é resgatado em São Sebastião

Corpo de Bombeiros encontra três filhotes de cachorro dentro de uma cisterna com grande volume de água

Apenas um filhote saiu com vida - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Apenas um filhote saiu com vida - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na noite dessa segunda-feira (29/12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou e resgatou um um filhote de cachorro preso dentro de uma cisterna com grande volume de água. O fato ocorreu na Rua 01, Zumbi dos Palmares, nas proximidades da Igreja Apostólica, na região administrativa de São Sebastião.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover
  • Leia também: Testemunhas relatam explosão antes de incêndio em casa da 703 Sul

  • Carro pega fogo no Cruzeiro, na noite deste domingo (28/12)

Três animais estavam presos entre um conjunto de manilhas, sendo necessário o uso de um malho para quebrar parte do concreto e possibilitar o resgate. Dos três filhotes, um foi retirado com vida, enquanto os outros dois já se encontravam sem sinais vitais.

O poço foi provisoriamente fechado pela equipe, e a proprietária foi orientada quanto às medidas de segurança a serem adotadas para evitar novos incidentes.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 30/12/2025 08:26 / atualizado em 30/12/2025 08:30
SIGA
x