Cão preso em cisterna é resgatado em São Sebastião

Na noite dessa segunda-feira (29/12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou e resgatou um um filhote de cachorro preso dentro de uma cisterna com grande volume de água. O fato ocorreu na Rua 01, Zumbi dos Palmares, nas proximidades da Igreja Apostólica, na região administrativa de São Sebastião.

Três animais estavam presos entre um conjunto de manilhas, sendo necessário o uso de um malho para quebrar parte do concreto e possibilitar o resgate. Dos três filhotes, um foi retirado com vida, enquanto os outros dois já se encontravam sem sinais vitais.

O poço foi provisoriamente fechado pela equipe, e a proprietária foi orientada quanto às medidas de segurança a serem adotadas para evitar novos incidentes.

