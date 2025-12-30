GDF nomeia 3,9 mil novos servidores nas áreas de educação, saúde e segurança pública

Três mil servidores foram nomeados na área da Educação - (crédito: Divulgação/SEEDF)

Na segunda-feira (29/12), 3.959 novos servidores nas áreas de Educação, Segurança Pública e Saúde foram nomeados pelo Governo do Distrito Federal. Os decretos assinados pelo governador Ibaneis Rocha foram publicados no Diário Oficial do DF.

O maior número de nomeações foi para a área da Educação, com um total de 3 mil professores de educação básica. Na saúde, 99 médicos aprovados em concurso público foram nomeados. O GDF autorizou, também, a nomeação de oito novos candidatos aprovados para ocupar a vaga de médicos psiquiatras, ao tornar sem efeito a convocação anterior dos que não tomaram posse dentro do prazo legal.

Além dessas nomeações, as edições extras do DODF trazem as promoções por antiguidade dos oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O pagamento da gratificação alcança variados grupos das corporações, além de nomear policiais militares para o quadro de oficiais administrativos.