Em 3 minutos, Detran-DF realiza transporte de coração para transplante

Helicóptero levou órgão do Centro de Brasília ao Hospital das Forças Armadas em cerca de três minutos, após chegada no DF por avião da Força Aérea Brasileira

Equipe do Detran-DF e dois médicos especializados acompanharam o transporte do coração até o hospital - (crédito: Reprodução/Detran-DF)
Na tarde desta segunda-feira (29/12), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) participou de uma operação emergencial para transportar um coração destinado a um transplante até o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília (DF). A missão foi concluída em cerca de três a quatro minutos de voo entre a Base Aérea de Brasília e o hospital. 

De acordo com informações oficiais, o coração chegou à capital federal às 14h45 em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e, logo em seguida, foi embarcado no helicóptero da Unidade de Operação Aérea do Detran-DF para o transporte final até o HFA.

Durante todo o trajeto, dois médicos especializados acompanharam o órgão para assegurar que as condições ideais de conservação fossem mantidas até a entrega no hospital. A operação contou com a tripulação formada pelo comandante Ricardo Oliveira Timóteo, o segundo piloto Marcelo Caetano e o operador aerotático Rodrigo Alexandre.

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil — e atua na

Por Jéssica Andrade
postado em 30/12/2025 15:44 / atualizado em 30/12/2025 15:44
