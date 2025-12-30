Em 3 minutos, Detran-DF realiza transporte de coração para transplante

Equipe do Detran-DF e dois médicos especializados acompanharam o transporte do coração até o hospital - (crédito: Reprodução/Detran-DF)

Na tarde desta segunda-feira (29/12), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) participou de uma operação emergencial para transportar um coração destinado a um transplante até o Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília (DF). A missão foi concluída em cerca de três a quatro minutos de voo entre a Base Aérea de Brasília e o hospital.

De acordo com informações oficiais, o coração chegou à capital federal às 14h45 em aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e, logo em seguida, foi embarcado no helicóptero da Unidade de Operação Aérea do Detran-DF para o transporte final até o HFA.

Durante todo o trajeto, dois médicos especializados acompanharam o órgão para assegurar que as condições ideais de conservação fossem mantidas até a entrega no hospital. A operação contou com a tripulação formada pelo comandante Ricardo Oliveira Timóteo, o segundo piloto Marcelo Caetano e o operador aerotático Rodrigo Alexandre.