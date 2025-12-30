Adolescente é apreendido por integrar organização especializada em furtos de joalherias

Jovem teria participado de um crime no shopping Buriti, em Rio Verde (GO) - (crédito: Divulgação: PMGO)

A Polícia Militar de Goiás (PMGO), juntamente com a Polícia Militar do Distrito Federal (PCDF), apreendeu um adolescente suspeito de integrar uma associação criminosa especializada em furtos a joalherias em todo o Brasil. O jovem foi localizado próximo ao Residencial São Francisco, na divisa de Santo Antônio do Descoberto (GO) com o Recanto das Emas, nesta terça-feira (30), por volta das 13h.

O jovem infrator faria parte do bando “Piratas dos Shoppings”, uma organização criminosa residente em Santo Antônio do Descoberto que viaja para vários estados para furtar joalherias de luxo. O adolescente teria praticado o furto em uma das lojas do shopping Buriti, em Rio Verde (GO).

Após uma abordagem da PMGO, com as informações do Centro de Inteligência da PMDF, o indivíduo confessou a participação no crime ocorrido no shopping. Com o adolescente, foram encontrados os itens subtraídos do estabelecimento, como duas pulseiras de ouro, um relógio de alto custo, comprimidos de ecstasy e uma porção de skunk.

O suspeito foi levado à Delegacia de Santo Antônio do Descoberto, onde espera as autoridades competentes conduzirem o caso.