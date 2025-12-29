Polícia Civil reforça buscas por assaltante de Vicente Pires que torturou vítima

Policiais civis da 38ª Delegacia de Polícia reforçam buscas em Vicente Pires, nesta segunda-feira (29/12), para encontrar o assaltante que invadiu uma residência e torturou uma vítima no último sábado.
Segundo o delegado responsável pelo caso, Pablo Aguiar, as equipes estão trabalhando intensamente para encontrar o suspeito. “Desde as 5h40 da manhã, estamos na rua tentando localizar o autor”, afirmou.
O crime ocorreu por volta das 2h e seguiu até as 5h da manhã de sábado (27/12). O invasor entrou em uma casa em Vicente Pires e torturou um homem de 55 anos. A vítima foi feita refém, agredida e torturada.
Ao entrar na casa, o criminoso iniciou uma luta corporal com o morador, que não conseguiu conter o autor e sofreu diversas lesões corporais. O agressor roubou um aparelho celular e um notebook e, em seguida, fugiu do local.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhada ao hospital. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia, que apura o crime de roubo com restrição de liberdade da vítima e trabalha para localizar o autor.