PMDF prende homem por ato obsceno na Asa Norte

Um homem de 60 anos foi preso por volta das 11h desta segunda-feira (29/12) pelo crime de ato obsceno, na Asa Norte. O acusado estava em frente a uma academia, se masturbando e importunando mulheres que passavam pelo local.
Ele foi denunciado por meio da Rede de Vizinhos Protegidos. De acordo com testemunhas, o homem estava dentro de um carro na CLN 203, próximo a uma academia, onde praticava o ato. O Correio teve acesso ao vídeo. Veja:
Ao perceber que estava sendo filmado, o suspeito fugiu. No entanto, pouco tempo depois, ele foi localizado por uma equipe da PMDF, detido e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.
