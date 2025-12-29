PMDF prende homem por ato obsceno na Asa Norte

Homem é preso por ato obsceno em frente a academia na Asa Norte - (crédito: Imagens cedidas ao Correio)

Manuela Sá*

Um homem de 60 anos foi preso por volta das 11h desta segunda-feira (29/12) pelo crime de ato obsceno, na Asa Norte. O acusado estava em frente a uma academia, se masturbando e importunando mulheres que passavam pelo local.

Ele foi denunciado por meio da Rede de Vizinhos Protegidos. De acordo com testemunhas, o homem estava dentro de um carro na CLN 203, próximo a uma academia, onde praticava o ato. O Correio teve acesso ao vídeo. Veja:

Ao perceber que estava sendo filmado, o suspeito fugiu. No entanto, pouco tempo depois, ele foi localizado por uma equipe da PMDF, detido e encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.



