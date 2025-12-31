Último dia do ano e também para negociação de débitos da Neoenergia

Chegou o prazo final para a campanha de negociação de débitos da Neoenergia. Até esta quarta-feira (31/12), consumidores de baixa tensão das classes residencial, comercial, baixa renda e rural que possuam débitos vencidos há mais de um ano podem participar.
A negociação pode ser feita por modalidade presencial, em qualquer uma das lojas de atendimento da Neoenergia, ou por meio do portal de negociação. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito.
A Neoenergia orienta que os clientes não deixem para fazer a negociação de última hora, já que a demanda cresce nos dias finais da campanha e pode impactar o tempo de atendimento.
*Com informações da Agência Brasília
