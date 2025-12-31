Homem sofre hemorragias após acidente na EPTG no último dia do ano

Na manhã desta quarta-feira (31/12), um acidente envolvendo um Fiat Uno branco na EPTG, no sentido Plano Piloto, deixou um homem ferido, com hemorragias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 6h55. De imediato as equipes fizeram segurança da cena, estabilizaram as viaturas e atenderam à vítima, que apresentava hemorragia, porém consciente e orientada. Após atendimento, utilizando o protocolo de trauma, foi transportada para um hospital de referência.

Não se sabe a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela segurança do local.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti