InícioCidades DF
TRÂNSITO

Homem sofre hemorragias após acidente na EPTG no último dia do ano

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente. A vítima foi atendida pelos bombeiros e encaminhada a um hospital

Acidente na EPTG deixa homem gravemente ferido - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Acidente na EPTG deixa homem gravemente ferido - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na manhã desta quarta-feira (31/12), um acidente envolvendo um Fiat Uno branco na EPTG, no sentido Plano Piloto, deixou um homem ferido, com hemorragias.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência às 6h55. De imediato as equipes fizeram segurança da cena, estabilizaram as viaturas e atenderam à vítima, que apresentava hemorragia, porém consciente e orientada. Após atendimento, utilizando o protocolo de trauma, foi transportada para um hospital de referência.

Não se sabe a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela segurança do local.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 31/12/2025 08:36
SIGA
x