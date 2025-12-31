Ano termina com chuva e possibilidade de granizo em Brasília

O último dia do ano contará com muitas nuvens, pancadas de chuva e a possibilidade de queda de granizo durante a virada no Distrito Federal (DF). A intensidade dos ventos será de fraco, e talvez moderado durante a tarde; e tanto a temperatura quanto a umidade oscilarão durante o dia, registrando índices mínimos 16ºC e 45%, e máximos de 29ºC e 95%; respectivamente.
Em uma época de festas e comemorações do fim de ano, Danilo Siden, metereologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), acredita que a população do DF deve estar atenta a essas adversidades. "Durante as chuvas, é importante não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não ficar próximo a torres de transmissão e placas ou estruturas que possam ser arremessadas pelos fortes ventos", relata.
Para o primeiro dia de 2026, persiste a incidência de chuvas com previsão de chuvisco durante a tarde e a noite no DF. Durante o dia, a temperatura vai variar de 21ºC e 30ºC, e o DF ainda terá entre 50% e 100% de umidade.
