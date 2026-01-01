InícioCidades DF
Réveillon na Esplanada não registra ocorrências policiais

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulga balanço durante a festa realizada entre a tarde de quarta-feira (31/12) e a madrugada desta quinta (1º/01)

Celebra DF 2026, na Esplanada dos Ministérios, teve 12 minutos de queima de fogos - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./ Agência Brasília)
O evento Celebra DF 2026, realizado na Esplanada dos Ministérios entre a tarde desta quarta (31/12) e a madrugada desta quinta (1º), não registrou ocorrências policiais nem teve apreensão de objetos proibidos, segundo balanço da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Para garantir esse resultado, a corporação informou que foi empregado um efetivo massivo de policiais militares dos comandos regionais e das tropas especializadas, com policiamento a pé, motorizado e montado, assegurando presença ostensiva e preventiva em toda a área do evento.

A PM disse, ainda, que as linhas de revista e os pontos de abordagem, criteriosamente posicionados e executados conforme o planejamento operacional, contribuíram de forma decisiva para a prevenção de ilícitos e para o controle seguro do acesso do público.

A operação contou com Comando Móvel instalado na Cidade da Segurança, sob coordenação do Departamento de Operações, permitindo monitoramento em tempo real.

