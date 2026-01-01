InícioCidades DF
Com muita música, 2026 começa com tradicional queima de fogos na Esplanada

Área central de Brasília teve shows de diversos artistas, entre eles Carlinhos Brown

31.12.2025 Matheus Oliveira Exp. CB/DA Press.Esplanada. Festa de ano novo. fotos do palco. Festa do Réveillon Esplanada dos Ministérios 2026. queima de fogos - (crédito: Matheus Oliveira Exp. CB/DA Press)
31.12.2025 Matheus Oliveira Exp. CB/DA Press.Esplanada. Festa de ano novo. fotos do palco. Festa do Réveillon Esplanada dos Ministérios 2026. queima de fogos - (crédito: Matheus Oliveira Exp. CB/DA Press)

Na virada de 2025 para 2026, a Esplanada dos Ministérios reuniu milhares de pessoas para a tradicional virada do ano em Brasília. No local, aconteceu shows de diversos artistas como Carlinhos Brown, Ana Castela, além da queima de fogos que anunciou a chegada de 2026.

Entre as pessoas esperavam à chegada do novo ano, estava o casal Vanuza Almeida, de 40 anos, e Arlei Alves, 43. Participando do show pela primeira vez na Esplanada, Vanuza afirma que deseja um 2026 repleto de muito sucesso para a população de Brasília. “Espero muita paz, alegria e muito dinheiro. 2025 foi um ano complicado para nós, quero que esse novo ano seja muito melhor”, afirmou.

Arlei comentou que seu principal objetivo para o novo ciclo é a prosperidade. “Quero que esse ano me traga muitas concretizações de sonhos e muito prosperidade. Irei correr atrás disso”, disse.

Para Auxiliadora de Siqueira Campos, 65, o réveillon é um momento mágico de renovação e novas energias. “Que 2026 traga muita saúde e alegria para o nosso povo”, desejou. Com Copa do mundo e Eleições à vista, ela deseja harmonia entre a população. “Esse ano vai ser diferente. Desejo que todos todos tenham discernimento e sigam um caminho bom. Que 2026 seja iluminado!"

A contagem regressiva foi comandada pro Carlinhos Brown. Com o gingado e musicalidade baiano, Brown finalizou 2025 com a música ‘Não deixe o samba morrer’, eternizado na voz de Alcione.

 

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 01/01/2026 01:06 / atualizado em 01/01/2026 01:13
