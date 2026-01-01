Com muita música, 2026 começa com tradicional queima de fogos na Esplanada

31.12.2025 Matheus Oliveira Exp. CB/DA Press.Esplanada. Festa de ano novo. fotos do palco. Festa do Réveillon Esplanada dos Ministérios 2026. queima de fogos - (crédito: Matheus Oliveira Exp. CB/DA Press)

Na virada de 2025 para 2026, a Esplanada dos Ministérios reuniu milhares de pessoas para a tradicional virada do ano em Brasília. No local, aconteceu shows de diversos artistas como Carlinhos Brown, Ana Castela, além da queima de fogos que anunciou a chegada de 2026.

Entre as pessoas esperavam à chegada do novo ano, estava o casal Vanuza Almeida, de 40 anos, e Arlei Alves, 43. Participando do show pela primeira vez na Esplanada, Vanuza afirma que deseja um 2026 repleto de muito sucesso para a população de Brasília. “Espero muita paz, alegria e muito dinheiro. 2025 foi um ano complicado para nós, quero que esse novo ano seja muito melhor”, afirmou.

Arlei comentou que seu principal objetivo para o novo ciclo é a prosperidade. “Quero que esse ano me traga muitas concretizações de sonhos e muito prosperidade. Irei correr atrás disso”, disse.

Para Auxiliadora de Siqueira Campos, 65, o réveillon é um momento mágico de renovação e novas energias. “Que 2026 traga muita saúde e alegria para o nosso povo”, desejou. Com Copa do mundo e Eleições à vista, ela deseja harmonia entre a população. “Esse ano vai ser diferente. Desejo que todos todos tenham discernimento e sigam um caminho bom. Que 2026 seja iluminado!"

A contagem regressiva foi comandada pro Carlinhos Brown. Com o gingado e musicalidade baiano, Brown finalizou 2025 com a música ‘Não deixe o samba morrer’, eternizado na voz de Alcione.