Incêndio no Riacho Fundo II mata cachorro e deixa morador intoxicado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, por volta das 9h30 desta quarta-feira (1º/1), a uma ocorrência de incêndio em edificação residencial na QS 16, Bloco C, no Riacho Fundo II.

Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com grande quantidade de fumaça saindo de um apartamento localizado no segundo andar do prédio. Quatro pessoas foram avaliadas pelos socorristas no local. Uma delas precisou ser transportada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após inalação de fumaça.

Além disso, três animais de estimação foram resgatados de outros apartamentos do edifício. Um dos animais, no entanto, não resistiu. Os demais foram entregues aos respectivos tutores.

Veja momento do resgate:

As chamas foram controladas e o trabalho das equipes evitou que o fogo se propagasse para apartamentos vizinhos e outras edificações. Após o controle do incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo para eliminar focos remanescentes.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas pela perícia do CBMDF. O imóvel ficou sob os cuidados dos proprietários.

