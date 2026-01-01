InícioCidades DF
INCÊNDIO

Incêndio no Riacho Fundo II mata cachorro e deixa morador intoxicado

Fogo atingiu apartamento de segundo andar. Uma pessoa foi encaminhada à UPA após inalação de fumaça e animais de estimação foram resgatados

Bombeiros se depararam com grande quantidade de fumaça saindo de um apartamento localizado no segundo andar do prédio - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Bombeiros se depararam com grande quantidade de fumaça saindo de um apartamento localizado no segundo andar do prédio - (crédito: Reprodução/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, por volta das 9h30 desta quarta-feira (1º/1), a uma ocorrência de incêndio em edificação residencial na QS 16, Bloco C, no Riacho Fundo II

Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com grande quantidade de fumaça saindo de um apartamento localizado no segundo andar do prédio. Quatro pessoas foram avaliadas pelos socorristas no local. Uma delas precisou ser transportada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após inalação de fumaça. 

Além disso, três animais de estimação foram resgatados de outros apartamentos do edifício. Um dos animais, no entanto, não resistiu. Os demais foram entregues aos respectivos tutores.

Veja momento do resgate:

 

 As chamas foram controladas e o trabalho das equipes evitou que o fogo se propagasse para apartamentos vizinhos e outras edificações. Após o controle do incêndio, os bombeiros realizaram o rescaldo para eliminar focos remanescentes.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão apuradas pela perícia do CBMDF. O imóvel ficou sob os cuidados dos proprietários.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 01/01/2026 14:02
