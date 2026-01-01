InícioCidades DF
Morre a advogada e escritora Milza Guidi

Milza era advogada, procuradora aposentada do Banco Central, foi conselheira da OAB-DF e escreveu dois livros. Ela deixa dois filhos e um neto

Milza Guidi era advogada e procuradora aposentada do Banco Central - (crédito: Arquivo pessoal)
Morreu, na madrugada desta quinta-feira (1º/1), a advogada e escritora Milza Guidi. Ela deixa os filhos Carolina e Tiago Guidi e o neto Theo. O velório acontecerá na sexta-feira (2/1), na capela 1 do Cemitério Campo da Esperança, das 13h30 às 15h30. O enterro será às 16h.

Milza foi advogada, procuradora aposentada do Banco Central do Brasil, pós-graduada em ciência política pela Universidade de Brasília (UnB), conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), no período de 1990-2003, onde foi presidente do Tribunal de Ética e diretora da Fundação de Assistência Judiciária da instituição.

Ela integrou, ainda, a Comissão de Direitos Sociais e de Direitos Humanos e a Comissão de Acesso à Justiça do Conselho Federal. A advogada também escreveu dois livros: Brincando com as Palavras, um livro de poemas, e Os Incansáveis Moradores da Ceilândia. Na intenção de remover os trabalhadores, os órgãos públicos criaram a CEI (Campanha de Erradicação de Invasões). Juntamente com Luiz Carlos Sigmaringa Seixas e Francisco Gomes Macedo, todos da OAB, Milza defendeu os moradores, obrigando a Terracap a firmar compromisso de compra e venda de lotes.

Mila Ferreira
01/01/2026
