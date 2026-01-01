Elisa e Eloise: conheça os primeiros bebês nascidos no DF em 2026

Yulle e Gladson com a filha Elisa, a primeira bebê nascida no DF em 2026 - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Os dois primeiros bebês nascidos em 2026 no Distrito Federal vieram ao mundo antes da 1h. Filha de Yulle Damasceno e Antônio Gladson Damasceno, Elisa nasceu à 0h13, na Maternidade Brasília. No Hospital Regional do Gama (HRG), à 0h46, nasceu Eloise Helena, filha de Daniele Siqueira dos Santos e Gabriel Rodrigues de Oliveira.

Elisa nasceu de parto natural, com 3,245 kg e 43 cm. Eloise nasceu de cesariana, pesando 3,495 kg e estatura de 50 cm. Mães e bebês passam bem.

Ao Correio, Yulle contou que a data prevista inicialmente para o parto de Elisa seria 3 de janeiro. "Ela escolheu vir antes", comentou a mãe, que entrou em trabalho de parto às 5h do dia 31 de dezembro e deu à luz à 0h13. "Eu sou duro na queda, mas não resisti. Derramei lágrimas de alegria", relatou Gladson, pai de Elisa.

Eloise Helena nasceu às 00h46 do primeiro dia do ano. Mãe e bebê passam bem (foto: Divulgação/SESDF)