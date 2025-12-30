Polícia Militar apreende adolescente em Sobradinho

Adolescente e os ocupantes do veículo abordado foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um adolescente de 16 anos por atos análogos aos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, na região da Fercal, em Sobradinho. Nas proximidades do endereço informado, ele foi visualizado, tentou fugir, mas foi alcançado e abordado pelos policiais; na própria residência, foram encontrados materiais comumente utilizados na traficância, como plástico filme e facas, além da quantia de R$ 2.700 em espécie e uma porção de maconha embalada.

Além disso, o veículo foi abordado mais à frente por outra equipe policial, ocasião em que foram encontradas duas porções de cocaína, um dos ocupantes assumiu a posse da droga e afirmou tê-la adquirido do adolescente. Na lateral do imóvel, os policiais localizaram no interior de uma vasilha: uma pistola calibre .380, com 12 cartuchos intactos, além de 10 porções de maconha e uma balança de precisão.

Equipes do 13º Batalhão receberam as informações de que o adolescente estaria comercializando entorpecentes na região e portando uma arma de fogo, tendo inclusive dias antes, efetuado disparos para testá-la. Questionado, ele afirmou que vendia cada porção de droga pelo valor de R$ 50 e que a arma de fogo era de sua propriedade, adquirida dias antes para realizar cobranças relacionadas ao tráfico e para sua própria proteção.

O adolescente, juntamente com os ocupantes do veículo abordado, foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente para as providências legais cabíveis.