DF tem sexta-feira com sol e pancadas de chuva

Nessa sexta-feira (2/01), o Distrito Federal terá o dia e a tarde com sol e pancadas de chuva isoladas que vão até a noite. O clima será mais ameno, com ventos fracos e temperatura variando entre 19ºC e 29ºC; já a umidade terá oscilações maiores, com índice mínimo de 45% e máximo, 95%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Nesse contexto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta para tempestades. Rafael Le Masson, meteorologista previsor, explica que, nos primeiros dias de janeiro, o cenário meteorológico terá instabilidade na capital do Brasil, com chuvas de forma esparsa e irregular de volumes consideráveis e de intensidade elevada, causando riscos, como enxurradas, alagamentos e elevação rápida do nível da água.

"Observa-se uma variação de nebulosidade, com momentos de sol ou mormaço e calor, intercalados com a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, típicas de tempestades. Essas nuvens favorecem a ocorrência de chuvas intensas, tempestades elétricas e, em alguns pontos, até queda de granizo e rajadas intensas de vento", relata.