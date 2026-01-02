InícioColunistas#Mariana Morais
CELEBRAÇÃO!

Rafa Justus cai no funk e se 'requebra' ao lado de Anitta

Influenciadora passou a virada do ano ao lado da 'Girl From Rio'

Rafa Justus cai no funk e se 'requebra' ao lado de Anitta - (crédito: Reprodução/Instagram)
Rafa Justus, de 16 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar, nesta quarta-feira (31), um vídeo em que aparece dançando ao lado de Anitta, de 32, durante uma festa de Réveillon realizada na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No registro, as duas demonstram sintonia e muito ritmo ao som de "Gostosin", faixa da cantora em parceria com Felipe Amorim e Hitmaker.

“Minha dupla de Réveillon”, escreveu a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus na legenda.

Para a celebração, Rafa apostou em um vestido branco, enquanto Anitta surgiu com um look roxo.

A cantora foi a principal atração do evento e levantou o público ao apresentar diversos sucessos de sua carreira ao longo da noite.

No repertório, não ficaram de fora músicas como "Avisa Lá", "Loka", "Sei Que Tu Me Odeia", "Combatchy" e "Show das Poderosas".

Animada, a adolescente mostrou que aproveitou cada momento da festa.

“Minha skin ‘quebrando tudo’. Vocês já conheciam?”, brincou. Logo depois, ao subir ao palco, resumiu a experiência: “Que energia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 02/01/2026 09:15
