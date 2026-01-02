Rafa Justus cai no funk e se 'requebra' ao lado de Anitta

Rafa Justus, de 16 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar, nesta quarta-feira (31), um vídeo em que aparece dançando ao lado de Anitta, de 32, durante uma festa de Réveillon realizada na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No registro, as duas demonstram sintonia e muito ritmo ao som de "Gostosin", faixa da cantora em parceria com Felipe Amorim e Hitmaker.
“Minha dupla de Réveillon”, escreveu a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus na legenda.
Para a celebração, Rafa apostou em um vestido branco, enquanto Anitta surgiu com um look roxo.
A cantora foi a principal atração do evento e levantou o público ao apresentar diversos sucessos de sua carreira ao longo da noite.
No repertório, não ficaram de fora músicas como "Avisa Lá", "Loka", "Sei Que Tu Me Odeia", "Combatchy" e "Show das Poderosas".
Animada, a adolescente mostrou que aproveitou cada momento da festa.
“Minha skin ‘quebrando tudo’. Vocês já conheciam?”, brincou. Logo depois, ao subir ao palco, resumiu a experiência: “Que energia”.
Saiba Mais
- Mariana Morais Ex-BBB ganha na Mega da Virada e expõe números na web
- Mariana Morais Zé Felipe manda recado bizarro após término com Ana Castela: 'rosa e c*'
- Mariana Morais Recém-solteira, mãe de Virginia intriga público com post enigmático
- Mariana Morais Morre ex-participante de 'A Fazenda', aos 74 anos
- Mariana Morais Solteira, Paolla Oliveira pode destronar Virginia no Carnaval 2027; entenda
- Mariana Morais As previsões mais chocantes dos famosos, segundo Márcia Sensitiva