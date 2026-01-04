Temporada de liquidações tem início no Distrito Federal

Passado o período natalino, é em janeiro que os consumidores encontram as melhores oportunidades para economizar. Com descontos que variam entre 20% e 70%, no Distrito Federal, muitos aproveitam o início do ano para fazer compras com mais tranquilidade, renovar o guarda-roupa e começar o ano com estilo, sem comprometer tanto o orçamento.

O Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF) aponta que as categorias que mais lucram na capital nesse período são as de calçados, eletrônicos, eletrodomésticos e brinquedos. "O setor está otimista, alguns lojistas já começaram as promoções", declara o presidente, Sebastião Abritta. De acordo com ele, a partir do dia 12, a maioria dos varejistas terá iniciado a liquidação.

Segundo Abritta, atualmente, os consumidores estão mais conscientes, porém, em grandes liquidações, costumam não resistir. "Hoje, eles pesquisam preços, têm mais cautela, mas a compra por impulso existe. E aquela pessoa que já estava querendo comprar um produto, agora vai encontrá-lo mais barato e, com certeza, vai adquirir", ressalta.

Janeiro é um mês estratégico para o comércio. "É o momento em que os comerciantes vendem mais barato aqueles produtos que não saíram no Natal, o famoso 'saldão'. Os consumidores podem esperar muita coisa boa com preço bacana", conclui o presidente do Sindivarejista-DF.

Queima de estoque

Com descontos de 30% a 60%, a rede de cosméticos Natura iniciou as promoções de começo de ano que vão até 18 de janeiro. Maria do Rosário, dona da franquia no shopping Pátio Brasil, está com boas perspectivas para o mês. "É quando nós procuramos despachar aqueles produtos que sobram do Natal. Os consumidores também têm que aproveitar porque é queima de estoque; alguns itens vão sair de linha depois", explica.

As liquidações da empresa mudam a cada semana, ao longo do mês, com a inclusão de novos produtos em promoção e foco também nos refis de cosméticos, que costumam ter maior procura nesse período. "Temos uma grande variedade de produtos em promoção — perfumes, hidratantes corporais, maquiagem e itens para cabelo. Buscamos proporcionar um preço bacana para os clientes nesse período, justamente para atrair quem quer economizar", destaca a comerciante.

A fonoaudióloga Aline Vaz, 35, não perdeu tempo e foi garantir os descontos logo no primeiro dia útil do ano. Ela precisava comprar presentes para um confraternização do trabalho e aproveitou as liquidações. "Agora no início do ano, eu peguei bastante promoção. Estou vendo várias coisas e me segurando para não fazer compras para mim, tentando focar só na busca do presente", conta.

Segundo Aline, a tentação é maior nesse período. "É mais fácil comprar no impulso agora, porque você vê muita coisa legal com desconto bacana, e acaba comprando", acrescenta.

Além do preço

Na loja de calçados Sonho dos Pés, os descontos também chegam com força total. A partir do dia 7, as promoções contarão com sapatos com até 50% de desconto. De acordo com a proprietária, Carolina Laguardia, as rasteirinhas lideram as vendas. "O produto mais vendido é, sem dúvidas, as rasteirinhas. As altas temperaturas e as viagens para a praia fazem com que essa categoria seja campeã de vendas em janeiro", ressalta.

Carolina explica que as promoções se concentram principalmente em peças de coleções anteriores. "Nossas pontas de estoque são liquidadas em janeiro. Isso gera atratividade para os clientes, despertando o desejo de compra pelas vantagens dos descontos. Mesmo quem já comprou em dezembro acaba voltando neste mês", afirma.

Para a psicóloga Luciana Castro, 44, que está fazendo compras para uma viagem, janeiro reúne vantagens que vão além do preço. "Além de evitar a muvuca, shoppings muito cheios, janeiro tem ótimas promoções. Já estou aproveitando, consegui 30% de desconto em sapatos, e as lojas de departamento também têm ótimos preços", relata. "Acredito que a partir da segunda quinzena do mês, vai ficar ainda melhor", completa.

