Resgate

Filhote de jacaré-anão é resgatado em clube de Planaltina-DF

Animal estava em no Clube Vale Verde e foi levado ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS) para ser atendido


Policiais resgataram o animal - (crédito: Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou resgate de um filhote de jacaré-anão no Clube Vale Verde, localizado em Planaltina, no Distrito Federal (DF). O animal estava nas dependências do clube, o que representava risco potencial às pessoas que frequentavam o local. 

O fato aconteceu na tarde de sexta-feira (2/1). O resgate foi feito utilizando técnicas adequadas de manejo e contenção, garantindo a segurança da equipe e de terceiros. Após a captura, o jacaré-anão foi encaminhado ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS), onde passará por avaliação e atendimento veterinário especializado, ficando sob responsabilidade da unidade para os cuidados necessários e posterior destinação ambientalmente adequada.

Veja fotos do animal resgatado: 

 

  • Filhote de jacaré é resgatado pela Polícia Militar do DF
    Filhote de jacaré é resgatado pela Polícia Militar do DF PMDF
  • Policiais resgataram o animal
    Policiais resgataram o animal Divulgação

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 03/01/2026 10:44 / atualizado em 03/01/2026 10:48
