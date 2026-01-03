Filhote de jacaré-anão é resgatado em clube de Planaltina-DF

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou resgate de um filhote de jacaré-anão no Clube Vale Verde, localizado em Planaltina, no Distrito Federal (DF). O animal estava nas dependências do clube, o que representava risco potencial às pessoas que frequentavam o local.

O fato aconteceu na tarde de sexta-feira (2/1). O resgate foi feito utilizando técnicas adequadas de manejo e contenção, garantindo a segurança da equipe e de terceiros. Após a captura, o jacaré-anão foi encaminhado ao Hospital da Fauna Silvestre (HFAUS), onde passará por avaliação e atendimento veterinário especializado, ficando sob responsabilidade da unidade para os cuidados necessários e posterior destinação ambientalmente adequada.

Veja fotos do animal resgatado:



