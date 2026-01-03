Primeiro sábado de 2026 amanhece nublado e com previsão de chuva no DF

Atenção, brasiliense, não esqueça o guarda-chuva! Para este sábado (3/1), a previsão do tempo no Distrito Federal é de um céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. Tanto a temperatura quanto a umidade oscilam com os índices, marcando entre 19ºC e 29ºC; e 50% e 100%, respectivamente; além de ventos de intensidade fraca e moderada.

Para o início de janeiro, o clima deve ser instável no DF, com incidência de chuvas de forma esparsa e irregular de volumes consideráveis e de intensidade elevada. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta para tempestades, com riscos, como enxurradas, alagamentos e elevação rápida do nível da água.

"Observa-se uma variação de nebulosidade, com momentos de sol ou mormaço e calor, intercalados com a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, típicas de tempestades. Essas nuvens favorecem a ocorrência de chuvas intensas, tempestades elétricas e, em alguns pontos, até queda de granizo e rajadas intensas de vento", relata Rafael Le Masson, meteorologista previsor.