Primeiro sábado de 2026 amanhece nublado e com previsão de chuva no DF

Inmet também prevê trovoadas e ventos de intensidade fraca e moderada

Monumento a Juscelino Kubitschek no Memorial JK, no Eixo Monumental - (crédito: Ed Alves)
Monumento a Juscelino Kubitschek no Memorial JK, no Eixo Monumental - (crédito: Ed Alves)

Atenção, brasiliense, não esqueça o guarda-chuva! Para este sábado (3/1), a previsão do tempo no Distrito Federal é de um céu com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas. Tanto a temperatura quanto a umidade oscilam com os índices, marcando entre 19ºC e 29ºC; e 50% e 100%, respectivamente; além de ventos de intensidade fraca e moderada.

Para o início de janeiro, o clima deve ser instável no DF, com incidência de chuvas de forma esparsa e irregular de volumes consideráveis e de intensidade elevada. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu alerta para tempestades, com riscos, como enxurradas, alagamentos e elevação rápida do nível da água.

"Observa-se uma variação de nebulosidade, com momentos de sol ou mormaço e calor, intercalados com a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, típicas de tempestades. Essas nuvens favorecem a ocorrência de chuvas intensas, tempestades elétricas e, em alguns pontos, até queda de granizo e rajadas intensas de vento", relata Rafael Le Masson, meteorologista previsor.

 

Lara Costa

Jornalista pela Universidade de Brasília, atuou no Eu, Estudante e Trabalho&Formação Profissional

Por Lara Costa
postado em 03/01/2026 10:14
