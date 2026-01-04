Amigos fazem homenagem a família de Samambaia que morreu em acidente na Bahia

Amigos da família que morreu em acidente na Bahia prestam homenagem às vítimas - (crédito: Material cedido ao Correio)

Amigos da família que morreu em um acidente na BR-135, na última sexta-feira (2/01), próximo a Riachão das Neves, no oeste da Bahia, se reuniram neste domingo (4/01), em Samambaia, para prestar uma última homenagem às vítimas.

O encontro ocorreu em frente a uma hamburgueria, próximo onde a família morava. Morreram no acidente Edimar Nunes de Oliveira, 62 anos, Eliene Moreira Dias, 47, Jéssica Moreira de Oliveira, 28, João Vitor, 17, e a neta, Heloísa Dias, cuja idade não foi divulgada.

Veja o vídeo:

Para a homenagem, os amigos levaram balões brancos e vestiram camisetas estampadas com a foto da família.

Enterro

Os corpos das cinco vítimas foram velados e enterrados no município baiano de Santa Rita de Cássia, para onde iam as vítimas e onde moravam seus parentes. A missa de despedida foi realizada no interior de uma igreja da região. Veja o vídeo:





