Incêndio atinge veículo em Santa Maria durante a madrugada

Um veículo foi destruído por um incêndio na madrugada deste domingo (4/1), em Santa Maria. O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado às 2h09 para atender a ocorrência na QR 18, Conjunto C, atrás do corredor do BRT.
Ao chegarem ao local, as equipes encontraram um Renault Duster, de cor branca, completamente tomado pelas chamas. O incêndio foi controlado com o uso de linhas de mangueira pressurizadas com água e espuma. Segundo o CBMDF, não houve registro de vítimas, apenas danos materiais.
Após a atuação dos bombeiros, a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Até o momento, as causas do incêndio não foram divulgadas.
