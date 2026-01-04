Carros colidem com postes e deixam feridos em diferentes pontos do DF

Dois acidentes de trânsito envolvendo colisões contra postes de iluminação pública deixaram feridos na noite deste sábado (3/1), em diferentes regiões do Distrito Federal. As ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) com poucos minutos de diferença.
O primeiro caso foi registrado às 21h01, na BR-020, nas proximidades da Embrapa, em Sobradinho. No local, os bombeiros encontraram um Fiat Palio vermelho que havia colidido com um poste e provocou a queda da estrutura. O condutor foi avaliado pelas equipes, submetido ao protocolo de trauma e, após estabilização, encaminhado consciente e orientado ao hospital de referência.
A concessionária Neoenergia foi acionada para os reparos necessários, e a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).
Pouco depois, às 21h25, outra equipe do CBMDF atendeu a um segundo acidente nas proximidades do Condomínio Quintas do Sol, na entrada do Jardim Botânico. Um veículo Puma AMD4, de cor bege, também colidiu com um poste de iluminação pública.
Os dois ocupantes do automóvel foram avaliados e receberam atendimento pré-hospitalar. O motorista apresentava fratura no braço direito, enquanto a passageira relatava dores e apresentava escoriações no rosto. Ambos foram estabilizados e transportados conscientes e orientados para o hospital de referência.
Assim como no primeiro caso, o local ficou sob responsabilidade da PMDF. As causas das duas colisões não foram informadas.
