Carros colidem com postes e deixam feridos em diferentes pontos do DF

Dois acidentes de trânsito envolvendo colisões contra postes de iluminação pública deixaram feridos na noite deste sábado (3/1), em diferentes regiões do Distrito Federal. As ocorrências foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) com poucos minutos de diferença.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O primeiro caso foi registrado às 21h01, na BR-020, nas proximidades da Embrapa, em Sobradinho. No local, os bombeiros encontraram um Fiat Palio vermelho que havia colidido com um poste e provocou a queda da estrutura. O condutor foi avaliado pelas equipes, submetido ao protocolo de trauma e, após estabilização, encaminhado consciente e orientado ao hospital de referência.

Leia também: Família de Samambaia morre em acidente na Bahia

A concessionária Neoenergia foi acionada para os reparos necessários, e a área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Pouco depois, às 21h25, outra equipe do CBMDF atendeu a um segundo acidente nas proximidades do Condomínio Quintas do Sol, na entrada do Jardim Botânico. Um veículo Puma AMD4, de cor bege, também colidiu com um poste de iluminação pública.

Os dois ocupantes do automóvel foram avaliados e receberam atendimento pré-hospitalar. O motorista apresentava fratura no braço direito, enquanto a passageira relatava dores e apresentava escoriações no rosto. Ambos foram estabilizados e transportados conscientes e orientados para o hospital de referência.

Carro colide com poste e deixa duas pessoas feridas (foto: Reprodução/CBMDF)

Assim como no primeiro caso, o local ficou sob responsabilidade da PMDF. As causas das duas colisões não foram informadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Finais da 43ª edição do Torneio Arimateia serão decididas no próximo domingo (4/1)

Finais da 43ª edição do Torneio Arimateia serão decididas no próximo domingo (4/1) Cidades DF Ato em frente à Embaixada da Venezuela reúne manifestantes contra ataques dos EUA

Ato em frente à Embaixada da Venezuela reúne manifestantes contra ataques dos EUA Cidades DF Família de Samambaia morre em acidente na Bahia

Família de Samambaia morre em acidente na Bahia Cidades DF Obituário: 36 funerais no DF e no Entorno neste sábado; veja lista

Obituário: 36 funerais no DF e no Entorno neste sábado; veja lista Cidades DF Primeira superlua do ano poderá ser vista neste sábado

Primeira superlua do ano poderá ser vista neste sábado Cidades DF Lula de olhos bem abertos para os resultados das políticas públicas do DF